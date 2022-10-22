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Haberler Spor Merkezefendi ilk peşinde

Merkezefendi ilk peşinde

22.10.2022

Merkezefendi ilk peşinde
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket zincir kıracak. Bu sezon oynadığı 3 maçı da kaybeden Denizli temsilcisi, bugün Bahçeşehir Koleji deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlıların baş antrenörü Zafer Aktaş parkeden galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, "Maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Geçtiğimiz maçlardaki düşük isabet yüzdemizi yükseltebilirsek istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
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