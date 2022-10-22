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Süper heyecan

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, kendisiyle aynı puanı paylaşan Başakşehir ile saat 20.00’de sahasında karşılaşacak

22.10.2022

Süper heyecan
Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. 20 puanla lider Adana Demir'in ensesine yapışan Kanarya, kendisiyle aynı puana sahip Başakşehir'i yenip kritik bir engeli daha aşmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibe futbolcu olarak hizmet verip, sportif direktörlük ve geçici antrenörlük yapan Emre Belözoğlu, bu kez eski kulübüne rakip olacak. Fenerbahçe, 2014 yılından itibaren Başakşehir ismiyle mücadele eden güçlü rakibiyle Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazanırken 3 maç berabere bitti. Ev sahibi Fenerbahçe'de kritik maçta tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Konuk Başakşehir'de ise kart cezalısı Ndayishimiye sahadaki yerini alamayacak. Turunculacivertlilerde ayrıca sakat olan Şener'in durumu ise maç öncesi netlik kazanacak.
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