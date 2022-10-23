Kaf-Kaf seri zafer peşinde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta art arda 2 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Karşıyaka, bugün Edirnespor ile oynuyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede Okan Kayataş düdük çalacak. Kaf-Kaf, mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda 13 puanla lider Yeni Mersin İY'nin 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken, 6 puanla düşme potasının hemen üzerindeki Edirnespor'u yenerek zirve inadını sürdürmek istiyor.
KEREM PALA OYNAMAYACAK
YEŞİL-KIRMIZILILARDA geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında çapraz bağlarından sakatlanan Kerem bugün forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan kaptan Mustafa Aşan'ın sahada yerini alması bekleniyor. Bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı 60 TL olarak açıklanırken, Karşıyaka taraftarlarının mücadeleye yine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.