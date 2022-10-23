KSK’de Sarıca’dan öz eleştiri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından evinde Tofaş'a 83-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca'dan takımıyla ilgili öz eleştiri geldi. klarını ifade etti. Ligde iniş çıkışların olabileceğini belirten Ufuk Sarıca, "Bugün oyunda mücadele kısmında vardık ama kötü bir oyun oynadık. Benim üzüldüğüm nokta, geçen hafta takımımla ilgili top paylaşımı hakkında ne kadar övgü dolu sözler söylediysem, bugün de tam tersi oldu" şeklinde konuştu.

TAKIM olarak kötü günlerinde olduklarını belirten Sarıca, "İlk yarı sadece 5 tane asistimiz vardı, paylaşım yapamadık. Sahada bir takım yetenekli oyuncularımız var ama takım halinde oynamamız lazım. Bugün atışlarda sorun yaşayınca panik olduk. Çünkü yeni bir takımız. Bir şeyi yeni baştan inşa etmek kolay değil. Zaten yeni takımların dertleri işler iyi giderken değil, kötü giderken daha çok ortaya çıkıyor ve oralarda kayıplar yaşanıyor. Biz kötü günümüzdeydik ve bunu düzeltmek için çalışacağız" dedi.

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