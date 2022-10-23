Trabzonspor üçlük attı

SPOR Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.9. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0. 15'te Njie'nin sağdan ortasında, Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.
17'de Njie'nin uzak mesafeden şutunda, Uğurcan'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. 21'de Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi. 30'da Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı. 49'da Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.
ALİ ŞAŞAL FARKI ÖNLEDİ
66'DA Saba'nın ortasında, Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti. 71'de Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi. 87'de Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi. Trabzonspor, Sivasspor'u 1-0 yendi.