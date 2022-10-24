Altay fırsat tepti

1. Lig'de önceki gün Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Altay'ın galibiyet özlemi 5 haftaya yükselirken, evinden uzaklaşmadığı son 4 maçında fikstür kozunu fırsata çeviremedi. İzmir temsilcisi, Ege bölgesinin dışına çıkmadan oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte oynadığı dört 4 maçta 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet alarak 9 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip düşme hattından uzaklaşma şansını kaçırdı.



BERABERLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Lige transfer yasağı ve altyapı ağırlıklı kadroyla başlayan siyah-beyazlılar, Ege serisinde evinde Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak başladı. Daha sonra Rizespor'a 2-0 mağlup olan İzmir ekibi, ardından Manisa FK Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak fikstür kozunu kullanamadı. Öte yandan Altay'da geçen hafta Manisa deplasmanında attığı penaltı golüyle takımına 1 puan kazandıran Paixao, Erzurum FK maçında da kafa vuruşuyla ağları sarsarak toplamda dört gole ulaştı.



"PES ETMEDİK"

Erzurumspor karşılaşmasının ardından konuşan Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Devre arasında yaptığımız değişikliklerle oyuna biraz daha ağırlık koyduk. Pes etmedik, en önemli detay bu." ifadelerini kullandı. Ön bölgede daha etkili olmalarının gerektiğini söyleyen genç teknik adam, "Biraz daha becerikli olmamız gerekiyor, yine de golü bulmayı başardık. Maalesef iyi durumdayken Tolga'nın sakatlığı bizim için üzücü oldu. Oyuna sonradan giren genç oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Puanı aldık, kazanmamız gerekiyordu. Bu konuda üzgünüz. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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