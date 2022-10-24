Denizlispor’da tarihi çöküş

SPOR Toto 1. Lig'in ilk 10 haftasında 8 mağlubiyetle hanesine 2 puan yazdırabilen Denizlispor, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaptı. Güvenç Kurtar'la başladığı 2011-2012 sezonunun ilk 10 haftasında 6 puan toplayabilen Horoz bu performansından çok daha kötüsüne bu sezon imza attı. Denizlispor, geçen sezon aynı süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet almış, 11 puan toplamıştı. İlk 10 haftalar baz alındığında yeşil-siyahlılar, 2018-2019'da 19, 2017-2018'de 8, 2016-2017'de 9, 2015-2016'da 8, 2014-2015'te 11, 2013-2014'te sekiz, 2012- 2013'te 12, 2011-2012'de 6 ve 2010-2011 sezonunda 24 puan toplamıştı.



■ SEBAHATTİN ALP

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