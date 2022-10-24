Derbi Fırtına’nın

Spor Toto İkinci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ege derbisinde evinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maça ev sahibi Buca 1928 atak başladı. 9'da sağdan kullanılan köşe atışına Mehmet iyi yükseldi. Balıkesirspor'lu Doğa kale çizgisi üzerinden topu kafasıyla uzaklaştırdı. 15'te Alper kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu aşırtmak isterken kaleci Yiğithan'a takıldı. 25'te Berke'nin sağdan ortasında Erhan Çelenk kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 45+2. dakikada Balıkesirspor'lu İbrahim hakem Gamze Durmuş Pehlivan ile girdiği diyalog nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



BUCASPOR 1928 FARKI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Buca 1928 fırtınası devam etti. 59'da Alper'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Mehmet meşin yuvarlağı üst direğe isabet ettirdi. 66'da Saruhan, Balıkesir savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu ceza yayı üzerinde önünde buldu. Bu futbolcunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



MAÇ ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

BUCASPOR 1928 ile Balıkesirspor arasında Cemil Şeboy Stadı'nda oynanan maç öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Balıkesir taraftarlarını taşıyan otobüs, Buca taraftarları tarafından taşlandı. Otobüsten inen kırmızı-beyazlı taraftarlar ile Bucalılar arasında kavga yaşanırken, güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Birçok taraftarın yaralandığı öğrenildi.



DUMLUPINAR'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geçen hafta kazanılan Uşakspor maçından farklı olarak dün Balıkesirspor maçında 4 değişiklik yaptı. Dumlupınar, Onur'un yerine Mazlum'a, Yalçın'ın yerine Lokman'a, Taşkın'ın yerine Cuma'ya ve Erhan Şentürk'ün yerine de Saruhan'a on birde şans verdi.

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