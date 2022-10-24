Karşıyaka doludizgin

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son iki maçını kazanan Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Edirnespor'u 2-0 yendi. 12'de Onur'un sağdan ortasında ceza sahasında kendisini unutturan Emre düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 20'de Furkan'ın ortasında savunmadan ileri çıkan Cenk'in kafası üstten az farkla auta gitti. 24'de ceza sahası dışında topla buluşan Ümit'in sert şutunda yerden seken top Yusuf'ta kaldı. 35'te ani gelişen Kaf-Kaf atağında topla buluşan Furkan'ın pasında Fatih Taşdelen'in şutu kaleci Serkan'da kaldı. 50'de Güray kaleyi uzaktan yokladı, top Yusuf'ta kaldı.



Karşıyaka'da ilk golünü atan Emre Gemici gol sevincinde yedek kulübesine koştu ve sakatlanan Kerem Pala'nın formasını tribünlere gösterdi.



ONUR SON SÖZÜ SÖYLEDİ

65'te Fatih Taşdelen'in şık topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Namık kaleciyi nişanladı, yüzde yüzlük golden oldu. 82'de Ertuğrul'un kullandığı etkili serbest vuruşta Serkan yine görevinin başındaydı. 89'da ceza sahası içinde Polat'ın pasında Onur kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. KSK bu sonuçla son üç maçında üçüncü galibiyetini aldı.







TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

YEŞİL-KIRMIZILI taraftarlar, takımlarını desteklemek için Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı boş bırakmadı. Karşıyaka tribünleri yeşil-kırmızılı renklere bürünürken, taraftarlar futbolculara tezahüratlarıyla tam destek verdi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar müsabakanın ardından oyuncuları tribünlere çağırıp galibiyeti doyasıya kutladı.