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Haberler Spor Menemen lideri devirdi

Menemen lideri devirdi

İzmir ekibi, dış sahada gol düellosu şeklinde geçen maçta Ş.Urfa’yı Ali (3) ve Ferhat ile geçti, rakibini zirveden indirdi

24.10.2022

Menemen lideri devirdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, deplasmanda son haftaya lider giren Şanlıurfaspor'u 4-3 yenerek zirveye damga vurdu: 3-4. 33'te ev sahibi Ş.Urfa Şahin'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Menemen FK oldukça atak başladı. 51. dakikada Ali Özgün müthiş bir vuruşla İzmir ekibine beraberliği getirdi: 1-1. 53'te Menemen orta sahasından hücuma katılan Ferhat skoru 2-1'e taşıdı. 55'te Urfa temsilcisinde Şahin yeniden sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 2-2. 58'de sarı-lacivertli ekibin atağında Ali Özgün kendisinin ikinci golünü, takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3. 70. dakikada Şanlıurfa'nın kazandığı penaltı atışını Kemal gole çevirdi: 3-3. 76'da sahanın yıldızı Ali Özgün hat-trick yaparak Menemen FK'yı Urfa deplasmanında bir kez daha öne geçirdi. Maçın son anlarında başka gol olmayınca Menemen, sahadan üç puanla ayrıldı.
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