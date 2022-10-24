Menemen lideri devirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, deplasmanda son haftaya lider giren Şanlıurfaspor'u 4-3 yenerek zirveye damga vurdu: 3-4. 33'te ev sahibi Ş.Urfa Şahin'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Menemen FK oldukça atak başladı. 51. dakikada Ali Özgün müthiş bir vuruşla İzmir ekibine beraberliği getirdi: 1-1. 53'te Menemen orta sahasından hücuma katılan Ferhat skoru 2-1'e taşıdı. 55'te Urfa temsilcisinde Şahin yeniden sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 2-2. 58'de sarı-lacivertli ekibin atağında Ali Özgün kendisinin ikinci golünü, takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3. 70. dakikada Şanlıurfa'nın kazandığı penaltı atışını Kemal gole çevirdi: 3-3. 76'da sahanın yıldızı Ali Özgün hat-trick yaparak Menemen FK'yı Urfa deplasmanında bir kez daha öne geçirdi. Maçın son anlarında başka gol olmayınca Menemen, sahadan üç puanla ayrıldı.

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