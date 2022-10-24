Petkimspor çok farklı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka'yı 94-75 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi, ilk periyodu 27-16 önde kapattı. İkinci bölümde de rakibine boyun eğmeyen Aliağa Petkim, soyunma odasına 51-45 önde girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi Darüşşafaka oyuna ağırlığını koysa da son bölüme İzmir temsilcisi 71-69'luk avantajla başladı. Son periyotta rakibine sadece 4 sayı veren Petkim, mücadeleyi 19 sayı farkla 94-75 kazanmayı bildi. Petkim'de Prewitt 26 ve Aldridge ise 20 sayıyla yıldızlaştı.

CHERY'İ KADROSUNA KATTI

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı yenerek ikinci galibiyetini elde eden Aliağa Petkimspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Ege Arar, Jeremy Simmons Silas Melson gibi oyuncularla kadrosunu güçlendiren İzmir temsilcisi, geçen sezon Rusya Ligi'nde Avtodor forması giyen Kanadalı 30 yaşındaki gard oyuncusu Kenny Chery'i de renklerine bağladı.