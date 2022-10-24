Süper kaptan

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede takımının iki golünü atarak galibiyetin baş mimarı olan kaptan Ahmet İlhan Özek adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzmir ekibi bu sezon çıktığı 9 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puan toplarken, Ahmet İlhan alınan bu puanların tamamında söz sahibi oldu. Ligin ilk haftasında 3-3 biten Gençlerbirliği maçında iki gol kaydeden Ahmet İlhan, takımına bir puan kazandırdı. 3. haftada 1-1 biten Boluspor deplasmanında İzmir ekibinin tek golünü kaydeden kaptan, takımının yine puanla dönmesini sağladı. Ahmet İlhan yine beraberlikle (1-1) biten Pendik maçında da bu kez asist yaparken kazanılan bir puanda da söz sahibi oldu.



GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Sakatlanan ve ardından Tuzla maçıyla formasına kavuşan oyuncu, Tuzla maçında takımına galibiyeti getiren golü atan isim olmuştu. Samsunspor maçında da bir gol atan kaptan, Denizlispor maçında da iki gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu. Tecrübeli oyuncu ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, bir asist yaptı, takımının topladığı 12 puanın tamamında söz sahibi oldu.



RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK

Basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Düşündüğümüz şeyleri yapamadık ama iyi mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık ve maçtan üç puanla ayrılmasını bildik" dedi.

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