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Haberler Spor Bodrumspor kısmet tepti

Bodrumspor kısmet tepti

25.10.2022

Bodrumspor kısmet tepti
SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Beyçimento Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Rakibi karşısında geriye düşüp beraberliği yakalayan yeşil-beyazlılar, girilen gol pozisyonlarını değerlendiremezken, iç sahada 3. kez berabere kalarak yarışta 6 puan kaybetti. Evindeki puan kaybına rağmen 18 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmanan Bodrumspor, direkt Süper Lig hattına yerleşti. 10 karşılaşmada attığı 21 golle en golcü takım konumundaki ikinci sıradaki Bodrumspor, bu haftayı bay takım olarak geçecek.
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