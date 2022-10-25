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Haberler Spor Yeni hedef Avrupa’da zirveyi korumak

Yeni hedef Avrupa’da zirveyi korumak

Süper Lig’de zirveyi kapan Fenerbahçe, Rennes’i yenerek Avrupa Ligi’nde de 1.’liği istiyor

25.10.2022

Yeni hedef Avrupa’da zirveyi korumak
SÜPER Lig'de son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup eden ve Adana Demirspor'un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de yeni hedef belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü evinde Fransız ekibi Rennes'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Grubun iki yenilgisiz ve aynı puana sahip takımının maçı büyük heyecanla beklenirken, Fenerbahçe rakibini yenerek grubu lider bitirmek adına avantajı kapmak istiyor. Sarılacivertliler, birinciliği alırsa direkt son 16 turuna kalacak ve bir tur daha oynamaktan kurtulacak. Öte yandan sarılacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kendisine sözleşmeyle ilgili yöneltilen sorulara Mayıs ayında konuşuruz cevabını verdi.
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