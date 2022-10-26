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Haberler Spor Bodrumspor’da Samet rüzgarı

Bodrumspor’da Samet rüzgarı

Geçen yıl 6 golle şampiyonlukta pay sahibi olan Samet Yalçın bu sene 1. Lig’de takımını sırtlıyor

26.10.2022

Bodrumspor’da Samet rüzgarı

SPOR Toto 1. Lig'de 91 yıllık kulüp tarihinde ilk kez mücadele eden ve fırtınalar estiren 2. sıradaki Bodrumspor'da, Samet Yalçın rüzgarı esiyor. Geçen sezon 1461 Trabzon FK'dan transfer edilen, 41 maçta banko oynayan ve attığı 6 golle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sene de takımını golleriyle sırtlıyor. Bu sezon da teknik patron İsmet Taşdemir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan, 10 maçta banko oynayan ve 850 dakika sahada kalıp 6 gole ulaşan Samet, 3-1'lik Yeni Malatyaspor ve 5-0'lık Sakaryaspor zaferlerinde 2'şer, 2-1'lik Erzurumspor FK galibiyetinde ve 1-1 biten Bandırmaspor maçlarında 1'er gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, Bodrumspor'un kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.

ÜMİT YÖNEY

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