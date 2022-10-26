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Haberler Spor İstanbulspor’da 3. Tekke dönemi

İstanbulspor’da 3. Tekke dönemi

26.10.2022

İstanbulspor’da 3. Tekke dönemi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiğini açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" ifadesine yer verildi. 45 yaşındaki Tekke, daha önce Haziran 2018-Mart 2019 ve Ocak 2020-Mart 2021 dönemleri olmak üzere iki kez bu takımda teknik direktör olarak görev yapmıştı.
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