Kupada İzmir derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), geçtiğimiz hafta organize ettiği kura çekimi programıyla Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'un eşleşmeler belli olmuştu. Kurada İzmir takımlarından seri başı durumunda bulunan Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 eşleşmişti. Eşleşmenin ardından iki takımın taraftarı maç gününün belirlenmesini beklemeye başlamıştı. TFF, bugün yaptığı açıklamayla maçın 10 Kasım Perşembe günü saat 14.00'da oynanacağını duyurdu.

Öte yandan, maçın saat 14.00'te oynanacak olmasına iki takımın taraftarları da tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın akşam saatlerinde oynanması için kulüplere ve TFF'ye çağrı yaptı.

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