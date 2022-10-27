Bodrumspor ilk 45’te bombaladı

SPOR Toto 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan ve 18 puanla 2. sırada yer alan Bodrumspor, ilk 45 dakikalarda coştu. 21 golle 1. Lig'de en golcü takım olarak dikkat çeken yeşil-beyazlılar, bu gollerden 15'ini maçların ilk devrelerinde, 6'sını da ikinci yarılarda buldu. 1 ile 15. dakikalar arasında 2, 16 ile 30. dakikalar arasında 5 gol atan Bodrumspor, en çok golü 8 golle 31 ile 45. dakikalar arasında kaydetti. Ege temsilcisi, 46 ile 60 ve 61 ile 75. dakikalar arasında 1'er golle en az gol attığı aralığı yaşarken, 76 ile 90. dakikalar arasında 4 gol attı. Bodrumspor'da, Samet yalçın 6, Kenan Özer 4, Adis Jahovic ve Celal Dumanlı 2'şer golle skora katkı yaptı.

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