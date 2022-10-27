İzmir geliyor

Profesyonel liglerde mücadele eden İzmir ekipleri sezona iyi başlamasa da yakaladıkları çıkışla şampiyonluk rotasına girmeyi başardı. Birinci Lig'de Altınordu, 2. Lig'de Bucaspor 1928 ve Menemen FK, 3. Lig'de ise Karşıyaka yarışta yer alarak İzmir'in gururu oldu. Spor Toto 1. Lig'e kötü başlayan ve düşme potasına kadar inen Altınordu, üç maçlık seri galibiyetle 12 puana yükseldi. 12. sırada yer alan kırmızı- lacivertliler ile 7. sıradaki Rize arasında 2 puanlık bir fark kaldı. İzmir temsilcisinin Play-Off potasına girme şansı da iyice arttı.

KAF-KAF AVANTAJLI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, 2'de 2 yaparak 22 puanla 4. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, zirveyi 3 puanla takip ediyor. Beyaz Grup'ta ise Menemen FK, Urfa galibiyeti ile 17 puana ulaşırken, Play-Off hattının sınırındaki Düzce'nin sadece 1 puan gerisinde yer aldı. Üçüncü Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka ise 3'te 3 yaparak geçen haftayı 16 puanla ikinci sırada kapattı. Yeşil-kırmızılılar, lider Yeni Mersin İY ile aradaki puan farkını 5'e indirirken camianın hasret kaldığı şampiyonluk için önemli bir mesafe kat etti.

ALT SIRALARDALAR AMA UMUTLULAR

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi Altay ve Göztepe, ise hemşehrileri kadar şanslı olamasalar da umutlarını koruyor. Transfer yasağı ile sezona başlayan ve Süper Lig'den düşerek birçok yıldızını kaybeden Altay, 8 puanla düşme potasının zirvesinde yer alıyor. Ancak tehlike bölgesindeki siyah-beyazlılar ile 7. sıradaki Rize arasında sadece 6 puanlık fark var. Göztepe'de geçen sonunu galibiyetle geçerken 11 puana ulaştı. Play-Off potasıyla aradaki farkı 3'e indiren Göztepe'de, Altay gibi alacağı seri galibiyetlerle alt sıralardan kurtulup, Play- Off için iddialı konuma gelebilir.

BURAK HAKERLER