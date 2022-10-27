  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’nın derdi savunma

Manisa FK’nın derdi savunma

27.10.2022

Manisa FK’nın derdi savunma
SPOR Toto 1. Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manisa FK, kalesini gole kapatamıyor. Siyahbeyazlılar, bu sezon ligde oynadığı 9 maçtan sadece 1-0 kazanılan Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatabildi. Yeni Malatyaspor (18), Sakaryaspor (17), Denizlispor (16) ve Gençlerbirliği'nin (16) ardından Keçiörengücü (15) ile Adanaspor'la (15) birlikte en çok gol yiyen 4. takım konumundaki Manisa FK, savunma sıkıntısını bir türlü çözemiyor. Eyüspor'dan 4, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'dan 2'şer, Boluspor, Bodrumspor ve Altay'dan 1'er gol yiyen siyah-beyazlılarda, teknik patron Levent Eriş, defans oyuncularının dikkatini çekiyor
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA