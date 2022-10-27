Manisa FK’nın derdi savunma

SPOR Toto 1. Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manisa FK, kalesini gole kapatamıyor. Siyahbeyazlılar, bu sezon ligde oynadığı 9 maçtan sadece 1-0 kazanılan Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatabildi. Yeni Malatyaspor (18), Sakaryaspor (17), Denizlispor (16) ve Gençlerbirliği'nin (16) ardından Keçiörengücü (15) ile Adanaspor'la (15) birlikte en çok gol yiyen 4. takım konumundaki Manisa FK, savunma sıkıntısını bir türlü çözemiyor. Eyüspor'dan 4, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'dan 2'şer, Boluspor, Bodrumspor ve Altay'dan 1'er gol yiyen siyah-beyazlılarda, teknik patron Levent Eriş, defans oyuncularının dikkatini çekiyor

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