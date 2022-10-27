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Haberler Spor Pınar KSK zoru başardı

Pınar KSK zoru başardı

27.10.2022

Pınar KSK zoru başardı
PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen oynadığı ilk 2 iç saha maçını kazanmanın mutlululuğunu yaşıyor. Grupta ilk hafta AEK'yı evinde boş tribünler önünde 91-88 yenen Karşıyaka, Almanya'da T.Baskets Bonn'a 83-71 yenildikten sonra evinde İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia önünde hata yapmadı. Pınar Karşıyaka'nın yıldız guardı McCollum, müthiş istatistiklerle Avrupa arenasına damga vurdu. ABD'li oyuncu, Emilia potasına 33 sayı bıraktı. İlk hafta AEK'ya da 29 sayı atan yıldız basketbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 26.7 sayı ortalamasıyla sayı krallığında zirveye çıktı. Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, transfer sinyali verdi. İlk etapta verim alınamayan Flatten'le yolların ayrılması bekleniyor.
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