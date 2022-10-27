Pınar KSK zoru başardı

PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen oynadığı ilk 2 iç saha maçını kazanmanın mutlululuğunu yaşıyor. Grupta ilk hafta AEK'yı evinde boş tribünler önünde 91-88 yenen Karşıyaka, Almanya'da T.Baskets Bonn'a 83-71 yenildikten sonra evinde İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia önünde hata yapmadı. Pınar Karşıyaka'nın yıldız guardı McCollum, müthiş istatistiklerle Avrupa arenasına damga vurdu. ABD'li oyuncu, Emilia potasına 33 sayı bıraktı. İlk hafta AEK'ya da 29 sayı atan yıldız basketbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 26.7 sayı ortalamasıyla sayı krallığında zirveye çıktı. Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, transfer sinyali verdi. İlk etapta verim alınamayan Flatten'le yolların ayrılması bekleniyor.