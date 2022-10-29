Efeler 09 gözünü İkinci Lig’e dikti

EFELER 09 Spor Futbol Kulübü Başkanı Eymen Atay, bu sezonki hedeflerinin 2. Lig olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün yöneticileriyle beraber basınla bir araya gelen Başkan Atay, "İyi başlamadık. Onu düzeltmek için çaba harcadık. Yeteri kadar berabere kaldık. Lig uzun olduğu için yenilmemek de önemli. Bu da futbolcularda özgüven yarattı. İyi sahalarda iyi top oynuyoruz. Daha iyi noktaya geleceğiz. Efeler'de yaşayan insanlar futboldan uzun süre uzak kaldı. Görmek istedikleri mücadeleden uzak kaldılar. İnsanlar gelince güzel futbol ve galibiyet görmek istiyor. Şimdi takım iyi gittikçe daha çok taraftarımızı tribünde göreceğiz. Devre arasında takviye olacak. Eksiklerimiz var, belli başlı takviye yapacağız. Amacımız kupa için gidebildiğimiz yere kadar gitmek ama asıl hedefimiz 2. Lig'e çıkmak" şeklinde konuştu.

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