‘Hedefimizde şaşma yok’

SPOR Toto 1'inci Lig'de haftayı bay geçecek olan zirve takipçisi Bodrumspor, gelecek hafta evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşma yok. Bu ligde ilk senemiz. Bu sene ligdeki yerimizi koruyup daha sonra üstüne ne kadar çıkarabilirsek onun peşindeyiz. Bizim mottomuz iyi, keyif veren ve mücadele ruhu yüksek futbolu sahaya yansıtıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek" dedi. Taşdemir, "Rakiplerimiz bizi seyrettikçe iyi yönlerimiz için önlem almaya başladı. Bandırma ile oynadığımız son maçta da aynısı oldu. İlk dakikalarda bizi kapatarak fiziki olarak bizden daha iyi göründüler. 25. dakikadan sonra bizim gerçek fiziki durumumuz ortaya çıktı. İkinci yarı hemen hemen tek kale oynadık diyebiliriz ama sonuç alamadık" şeklinde konuştu.

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