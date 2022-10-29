Play-Off garantisi

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş önemli açıklamalarda bulundu. 2001 yılında adım attığı Manisa'da görev yaptığı her dönemde başarılı olduğunu belirten deneyimli teknik adam Eriş takımının oynadığı oyundan ve mücadeleden çok memnun olduğunu ifade ederken, "İlk devreyi Play-Off hattında bitireceğiz, yine başarılı olacağız" dedi.

Son üç haftada yaşanan puan kayıplarıyla ilgili de konuşan Eriş, "Bu seneki en büyük talihsizliğimiz son dakikalarda yediğimiz goller oldu. Son iki maçta bu bölümlerde yaptığımız hatalar nedeniyle 4 puan kaybettik. Ancak buna rağmen oyunun geneline baktığımızda rakiplerimize karşı oyun ve pozisyon olarak ezici bir üstünlük kurduk. Önümüzdeki maçlarda kayıpları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİREYSEL HATALAR YAPTIK'

Geride kalan 9 maçta sadece Samsun'a karşı kalesinde geçit vermeyen Manisa FK'da savunma hattından da memnun olduğunu ifade eden Eriş, "Savunmada takımsal değil, bireysel hatalar yaptık. Bunu da anlıyorum. Çünkü defans hattımız 4 tane birbirine yabancı ve genç isimlerden oluşuyor. Henüz birbirleriyle sadece 9 maç oynadılar. Uyumları arttıkça bu hatalar da ortadan kalkacak" dedi.

BERKE ÖZBAY