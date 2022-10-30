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Haberler Spor Bucaspor 1928 Pazar virajında

Bucaspor 1928 Pazar virajında

TFF 2. Lig’de Uşak ve Balıkesir’i yenen Buca, Pazarspor’u da yenerek üçte üç yapmak istiyor

30.10.2022

Bucaspor 1928 Pazar virajında
TFF İkinci LigKırmızı Grup'ta üst üste Uşakspor ve Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yarışında avantaj elde eden 22 puanla dördüncü sıradaki Bucaspor 1928, deplasmanda son sırada bulunan Pazarspor'u yenerek 3'te 3 yapmanın peşinde. Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak mazta saat 14.00'te başlayacak ve hakem Batuhan Kolak görev alacak. Lider Karacabey Birlikspor ile arasında 3 puan alacağı 3 puanla zirveye göz kırpmayı hedefliyor. Ligin başından bu yana dış sahada 2 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerleyen Fırtına, bu seriyi sürdürmek istiyor. Rakibi karşısında dış sahadaki performansına güvenen İzmir temsilcisinde taraftarlarda zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon düzenledi. Zorlu maç öncesi Bucaspor'da eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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