Cumhuriyet koşusu Kıyıcı’nın

AT yarışlarında 42. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı "Kıyıcı" isimli safkan kazandı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda at katıldı. Koşuyu, 1.45.61'lik derecesiyle yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 14 le "Kıyıcı" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Gülhatmi", üçüncülüğü ise jokeyliğini Halis Karataş'ın üstlendiği "Özşimşek" elde etti. Kıyıcı, sahibi Onur Türker'e 1 milyon 900 bin lira kazandırdı. Yarışta toplam 4 milyon 779 bin 688 lira ödül dağıtıldı.

bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen

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