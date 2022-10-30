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Haberler Spor Cumhuriyet koşusu Kıyıcı’nın

Cumhuriyet koşusu Kıyıcı’nın

30.10.2022

Cumhuriyet koşusu Kıyıcı’nın
AT yarışlarında 42. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı "Kıyıcı" isimli safkan kazandı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda at katıldı. Koşuyu, 1.45.61'lik derecesiyle yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 14 le "Kıyıcı" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Gülhatmi", üçüncülüğü ise jokeyliğini Halis Karataş'ın üstlendiği "Özşimşek" elde etti. Kıyıcı, sahibi Onur Türker'e 1 milyon 900 bin lira kazandırdı. Yarışta toplam 4 milyon 779 bin 688 lira ödül dağıtıldı.
bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen
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