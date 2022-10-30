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Haberler Spor Manisa FK zinciri kıracak

Manisa FK zinciri kıracak

30.10.2022

Manisa FK zinciri kıracak
SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyete hasret kalan Manisa FK, yarın Başkent deplasmanında konuk olacağı Gençlerbirliği'ni yenerek zinciri kırmak istiyor. Deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilen, ardından iç sahada çıktığı iki maçta önce Altay'la 1-1, ardından Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan 7 puan kaybeden siyah-beyazlılar, kayıpları Ankara'da telafi etmeyi hedefliyor. Rakibiyle 3. kez karşı karşıya gelecek Manisa FK, Gençlerbirliği'yle geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadığı iki maçı da kazanmıştı. Manisa temsilcisi, Ankara'da 3-0, sahasında 3-1'lik skorlarla rakibine üstünlük sağlamıştı. Teknik patron Levent Eriş, "Gençlerbirliği karşısında kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu. Manisa FK'da, Ayberk Karapo ile Demba Diallo ceza sınırında bulunuyor.

■ ÜMİT YÖNEY
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