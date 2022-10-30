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Haberler Spor Menemen FK’nın rakibi Somaspor

Menemen FK’nın rakibi Somaspor

Geçen hafta Ş.Urfa’yı yenerek kendine gelen İzmir temsilcisi, Soma önünde seri peşinde

30.10.2022

Menemen FK’nın rakibi Somaspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Şanlıurfaspor'u 4-3 yenerek yeniden zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, Ege derbisinde Somaspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinin taraftarı önünde yine Play-Off yarışındaki Soma ekibiyle oynayacağı müsabaka Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Ev sahibi Menemen FK'nın teknik direktörü Özden Töraydın taraftardan destek beklediklerini söyledi. Sarılacivertlilerde ve Manisa temsilcisinde karşılaşma öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Son maçında evinde Düzcespor'a 3-2 yenilen Somaspor'un çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür ise zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ancak takımına güvendiğini dile getirdi.
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