Pazar şöleni

SPOR Toto Süper Lig'in 12. haftası devam ederken bugün birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Beşiktaş, bugün saat 17.00'de Ümraniyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in yerine teknik adamlık koltuğuna oturan Şenol Güneş, 3.5 yıl sonra ilk resmi maçına çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. Günün diğer maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk olacak ve liderliğini korumaya çalışacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Gustavo, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek dörtte dört yapmayı hedefliyor. İki maç da beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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