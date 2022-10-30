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Haberler Spor Zafer Final Dance’ın

Zafer Final Dance’ın

84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu Ayhan Kurşun’un jokeyliğini yaptığı safkan kazandı.

30.10.2022

Zafer Final Dance’ın
At yarışlarında 84. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı "Final Dance" isimli safkan kazandı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çimde gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 9 at katıldı. 1939'dan beri kesintisiz yarış takviminde yer alan koşuyu Final Dance, 2.30.06'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Burgas", üçüncülüğü ise jokeyliğini Ahmet Çelik'in üstlendiği "Zala Bey" elde etti. Koşuyu birinci bitiren "Final Dance", sahibi Nimet Tarif Kurtel'e 1 milyon 200 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 3 milyon 18 bin 750 lira para ödülü dağıtıldı. "Final Dance" isimli safkanın sahibi Nimet Tarif Kurtel ve jokeyi Ayhan Kurşun'a ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz verdi.
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