Altınordu evde yok

Altınordu, iç saha avantajını bir türlü kullanamadı. Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından son olarak evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan kırmızı-lacivertli ekip, sezon başından bu yana evinde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet ve bir beraberlik elde ederek başarısız bir tablo çizdi. Evinde 4 puan toplayan İzmir ekibi, deplasmanda ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 8 puanı hanesine yazdırdı. Saha avantajını değerlendiremeyen kırmızı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 11 gol görürken rakip takımın filelerini 4 kez havalandırabildi. Altınordu, pazar günü lider Eyüpspor ile deplasmanda kritik karşılaşmaya çıkacak.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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