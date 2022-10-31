Buca fırtınası

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden son haftaların flaş ekibi Bucaspor 1928 dün de deplasmanda Pazarspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Zirve hesabı yapan sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesinde ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda daha baskılı bir oyun oynayan İzmir temsilcisi 62. dakikada tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'in kaydettiği golle öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip yara alanda daha fazla gözüken Bucaspor aradığı ikinci golü bir türlü bulamasa da rakibin gördüğü kırmızı kartlarla iyice rahatladı. 76. dakikada Oğuzhan Birben, 84. dakikada ise Oğuzhan Eskiköy kırmızı kart görürlerken bu dakikadan itibaren ev sahibi takımın beraberlik için umudunu iyice azaldı. 90 dakika sonunda sarı-lacivertliler üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sahasındaki Kırklarelispor yenilgisi sonrası çıkışan geçen Buca, Uşakspor ve Balıkesirspor galibiyetlerinin ardından dün de Pazar engelini geçerek Play-Off hattındaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

ERHAN ÇELENK SIRTLIYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışına ortak olan Bucaspor 1928'i Erhan Çelenk sırtlıyor. Deneyimli oyuncu 12 maçta attığı 7 golle takımının zirveye aday olmasında büyük pay sahibi. Sezon başından bu yana kritik gollerle takıma önemli katkılar sunan Çelenk, son olarak deplasmanda Pazarspor'a attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Takımının en skorer ismi olan Çelenk, ligin başından bu yana Fırtına'nın oynadığı sadece Sarıyer maçında ağları havalandıramadı. Geri kalan maçların tamamında gol bulan deneyimli orta saha taraftarını sevindirdi.