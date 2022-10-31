Buldozer Fener

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. 18. dakikada Ferdi'nin ortasında Ali Yaşar'ın eline çarpan topta hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi, penaltıyı gole çevirdi :0-1. 36'da Emre Mor'un pasında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutuna top ağlarla buluştu: 0-2. 47'de Szalai'nin kısa kalan geri pasında Topalli topu önce kontrol etti ve kaleci Altay'ı geçerek topu boş ağlara gönderdi: 1-2. 49'da İrfan Can'ın kullandığı korner atışında Batshuayi'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-3.



BATSHUAYI ŞOV YAPTI

67'de Muammer'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Topalli, ilk golünde olduğu gibi kaleci Altay'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 2-3. 87'de Jensen'in kısa düşen pasında Crespo topu kaptı ve Batshuayi'ye gönderdi. Belçikalı futbolcunun pasında Valencia topu boş kaleye gönderdi: 2-4. 88'de Batshuayi kendisinin 3'üncü takımının 5'inci golünü attı. Sol kenarda topla buluşan Valencia, ceza sahasındaki Batshuayi'yi gördü. Belçikalı da topu filelere gönderdi, skoru belirledi: 2-5.

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