Denizlispor darmadağın

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Göztepe'ye de 5-0 mağlup olan son sıradaki Altaş Denizlispor, 11 maçta galibiyetsiz yalnız 2 puanla Türkiye'deki tüm profesyonel liglerin en kötü performansını sergileyen ekip olurken, kulüp başkanı Mehmet Uz da yol ayrımına geldi. Transfer yasağı nedeniyle mevcut kadrosunu takviye edemeden başladığı sezonda üst üste 5, 11 maçta ise 9 mağlubiyet alan, yalnız 6 gol atarak kalesinde 21 gol görerek paraşütsüz 2. Lig'e giden Horoz'da Mehmet Uz istifa sinyali verdi. Son 1.5 sezondur başkanlık yaptığı kulüpte taraftarların bu sezon sık sık istifaya davet ettiği Uz, kararını bugün basın toplantısıyla açıklayacağını duyurdu. Uz, "11 haftalık periyotta sadece 2 puanda ve son sırada kalmamızın yanı sıra, yapılan ağır eleştiriler beni bir karar almaya yöneltmiştir. 31 Ekim Pazartesi (bugün) 11.00'de düzenleyeceğim basın toplantısı ile kararımı açıklayacağım" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER