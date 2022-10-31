Depay ısrarı

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'ü yenerek haftalar sonra galip gelen Galatasaray'da alınan üç puana rağmen taraftarlar hücum oyuncularının etkisiz oluşu nedeniyle mutsuzluğunu dile getirdi. Forvet oyuncularından alınan verimden yönetimin de memnun olmadığı ve transfer çalışmalarına başladıkları öğrenildi. Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine aldığı Depay için yine girişimlere başladığı belirtildi.



BARÇA'DAN AYRILIYOR

Transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Depay için, G.Saray ve Sevilla'nın ilgisinin olduğu belirtiliyor. Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilen Depay'ın, yeni takımını Katar'dan sonra seçeceği öğrenildi. Depay, yeni sezonda yapılan transferlerin ardından Barcelona'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda göstereceği performans da bu transferde çok etkili olacak. İtalyan devi Juventus'un da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Kurmaylar Depay ve Barcelonalı yöneticilerle de temastalar.

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