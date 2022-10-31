Göz-Göz bayramı

Spor Toto 1. Lig'de sezona son derece kötü bir başlangıç yapan ve düşme potasına çok yaklaşarak taraftarlarını üzen Göztepe'ye adeta yeniden bahar geldi. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi geçen hafta deplasmanda elde ettiği Yeni Malatya zaferinin ardından önceki gün de Ege derbisinde Denizlispor karşısında 5-0'lık galibiyetle bu sezon ilk kez ikide iki yaptı.



YARIŞA DA ORTAK OLDU

İzmir ekibi, son iki maçta aldığı iki galibiyetle puanını 14'e çıkarırken, ateş hattından uzaklaşıp Play-Off yarışına ortak oldu. Denizlispor maçına kadar 9 maçta 5 gol atabilen Göz-Göz, 90 dakikada bu rakama ulaşırken sarıkırmızılı taraftarların gönlünü aldı. Daha önce Altınordu ve Yeni Malatya maçlarında aldığı galibiyetlere rağmen taraftarların eleştirilerine maruz kalan Göztepe, farklı skor kadar iyi futboluyla da ilk kez tam not aldı.



SÜPER İSMAİL

Göztepe'de sağ bekte oynayan esas bölgesi sol bek olan İsmail Köybaşı ise yıldızlaştı. İki hafta önce 2-0 kaybedilen Tuzlaspor maçında tribünlerin tepkisini çeken İsmail, attığı 2 güzel golle bu defa bol bol alkış topladı.Göztepe'de Kvasina ve Hasic de ilk kez siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni hedefini Play-Off olarak belirleyen Göztepe, önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor.

Göztepeli futbolcular farklı galibiyetin coşkusunu stadı dolduran taraftarlarıyla yaşadı. Göztepe'de ikinci kaleci olarak görev bekleyen genç Arda, arkadaşlarını maç sonunda kutladı.

ALİ AKMAN'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

Göztepe'nin sezon başı kiralık olarak Frankfurt'tan kiraladığı Ali Akman formayı kaptı. 20 yaşındaki golcü, ilk 8 hafta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı. Yıldız golcü, Yeni Malatya maçından sonra ilk on birde çıktığı Denizli randevusunda gösterdiği performansla en çok alkış alan futbolcu oldu. Mamah'ın attığı ikinci golün pozisyonunu hazırlayan isim olan Ali Akman, mücadelesi, hırsı ve olumlu futboluyla taraftarın gönlüne girdi. Sarı-kırmızılı tribünler Akman'ı tribünlere çağırarak alkışladı.