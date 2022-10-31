Karşıyaka ağır yaralı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda büyük fırsat tepti. İzmir temsilcisi, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun berabere kaldığı haftada şansını iyi kullanamadı.



RAKİPLERİNE CAN VERDİ

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na koşan 4703 biletli taraftarının Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı için özel oluşturduğu müthiş atmosfere rağmen mağlup olan yeşil-kırmızılılar, taraftarına hem bayramı, hem de bu hafta içi 1 Kasım'da kutlayacağı kulübün 110. kuruluş yıl dönümünü zehir etti. İzmir'e gelene kadar 8 maçta 1 galibiyeti olan, geçen hafta sonuncu Eskişehirspor'a evinde yenilen Gümüşhane'nin ilçe takımı Kelkit önünde henüz ilk yarıda 10 kişi kalan Karşıyaka, ardından mağlubiyetten kurtulamadı.

GÜRAÇAR'A İSTİFA ÇAĞRISI

Grupta liderliğini sürdüren Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske atan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar teknik direktör Erman Güraçar'ı istifaya davet etti. Erman Güraçar, taraftarların geçen haftalarda da tepki göstermesine rağmen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın desteğiyle görevde kalmıştı. Karşıyaka, bu sezon 8 yıl sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti.