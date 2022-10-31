Paixao var sorun yok

Altay'da Marco Paixao rüzgarı dinmiyor. Portekizli yıldız futbolcu ayakta kalma mücadelesi veren Altay'a hayat vermeye devam ediyor. 38 yaşındaki golcü, İzmir ekibinin deplasmanda 2-1 kazandığı Sakaryaspor maçında fileleri iki kez sarsarak gol sayısını 6'ya çıkardı. Paixao, Altay'ın kazandığı 8 puana da direkt etki yaptı. Altay, sadece Portekizli futbolcunun tek gol attığı Keçiörengücü (3-1) maçında puan alamazken, 2-0 kazanılan Bodrum maçının yanı sıra 1-1'lik Manisa FK ve Erzurum FK beraberliklerinde de birer gol kaydetmişti.



KURTULUŞ IŞIĞINI YAKTI

Altay, Sakarya galibiyetiyle 5 maç sonra kazanırken 11 puanla kurtuluş ışığını da yaktı. İzmir ekibi, Bodrum ve Eyüp'ün ardından Sakarya'ya da çelme atıp Play-Off hattını karıştırdı.

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