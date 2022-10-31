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Haberler Spor Paixao var sorun yok

Paixao var sorun yok

Sakaryaspor maçında fileleri iki kez sarsan Altay’ın Portekizli yıldızı takımının aldığı 8 puanına etki etti

31.10.2022

Paixao var sorun yok
Altay'da Marco Paixao rüzgarı dinmiyor. Portekizli yıldız futbolcu ayakta kalma mücadelesi veren Altay'a hayat vermeye devam ediyor. 38 yaşındaki golcü, İzmir ekibinin deplasmanda 2-1 kazandığı Sakaryaspor maçında fileleri iki kez sarsarak gol sayısını 6'ya çıkardı. Paixao, Altay'ın kazandığı 8 puana da direkt etki yaptı. Altay, sadece Portekizli futbolcunun tek gol attığı Keçiörengücü (3-1) maçında puan alamazken, 2-0 kazanılan Bodrum maçının yanı sıra 1-1'lik Manisa FK ve Erzurum FK beraberliklerinde de birer gol kaydetmişti.

KURTULUŞ IŞIĞINI YAKTI
Altay, Sakarya galibiyetiyle 5 maç sonra kazanırken 11 puanla kurtuluş ışığını da yaktı. İzmir ekibi, Bodrum ve Eyüp'ün ardından Sakarya'ya da çelme atıp Play-Off hattını karıştırdı.
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