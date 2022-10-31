Petkim tam gaz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 80-72 mağlup etti. Karşılaşmaya Simmons ve Prewitt'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 4 dakikayı Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle 13-9 üstün geçti. Clemmons'ın sayılarına rağmen aradaki farkı 7 sayıya (26-19) çıkaran ev sahibi ekip periyodu 28-23 önde bitirdi. İkinci periyoda Clemmons ve Thornwell'in basketleriyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde 14 sayı bularak, aradaki farkı 7 sayıya yükseltti: 30-37. Konuk ekip devreyi de 45-39 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun başında Dudzinski ve Ahmet Düverlioğlu'nun basketleriyle 12 sayılık farka (53-41) ulaşan konuk ekip karşısında 10-0'lık seri bulan Petkimspor, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-53. Petkimspor, 11-0'lık seriyle periyodu 62-59 önde bitirdi. Dördüncü periyotta son 5 dakikaya 72-65 üstün giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 80-72 galip ayrıldı.

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