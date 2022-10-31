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Petkim tam gaz

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi’nde geçen hafta Daçka’yı mağlup eden Aliağa Petkimspor, Bursaspor’u da devirmeyi başardı

31.10.2022

Petkim tam gaz
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 80-72 mağlup etti. Karşılaşmaya Simmons ve Prewitt'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 4 dakikayı Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle 13-9 üstün geçti. Clemmons'ın sayılarına rağmen aradaki farkı 7 sayıya (26-19) çıkaran ev sahibi ekip periyodu 28-23 önde bitirdi. İkinci periyoda Clemmons ve Thornwell'in basketleriyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde 14 sayı bularak, aradaki farkı 7 sayıya yükseltti: 30-37. Konuk ekip devreyi de 45-39 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun başında Dudzinski ve Ahmet Düverlioğlu'nun basketleriyle 12 sayılık farka (53-41) ulaşan konuk ekip karşısında 10-0'lık seri bulan Petkimspor, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-53. Petkimspor, 11-0'lık seriyle periyodu 62-59 önde bitirdi. Dördüncü periyotta son 5 dakikaya 72-65 üstün giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 80-72 galip ayrıldı.

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