Trabzon’da hedef Efecan

SÜPER Lig'de bu sezon istikrarlı bir oyun ortaya koyamayan Trabzonspor'da gözler Ocak transferine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, gündemine yeniden Efecan Karaca'yı aldı. Avcı'nın özellikle istediği milli futbolcu, tam bir joker. Forvet hattı ve kanatlarda oynayabilen tecrübeli futbolcu, görev verilmesi durumunda orta alanda da görev yapabiliyor.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

EFECAN'IN Alanya ile 2025'e dek sözleşmesi bulunuyor. Ancak Akdeniz ekibinde kurmayların 2013'ten beri kulüpte forma giyen yıldız futbolcunun ayrılmak istemesi durumunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Efecan, Alanyaspor formasıyla 315 karşılaşmaya çıktı. Yıldız isim bu maçlarda rakip ağlara 31 gol gönderdi. Efecan, bu sezon 8 maçta görev yaparken, takımına 3 asistlik katkıda bulundu. Efecan'ın transfermarkt değeri ise 1.5 milyon Euro.



PERES SEVİNCİ

Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen Stryger Larsen'in iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son karşılaşmalarda ciddi düşüş içinde olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Takım içinde alternatif yaratamayan Avcı'nın imdadına Bruno Peres yetişti. Uzun süreli sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun takımla birlikte idmana başladığı açıklandı. Peres'in Dünya Kupası arasına dek yetişmesi beklenirken, organizasyonun dönüşünde formayı kapması bekleniyor.

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