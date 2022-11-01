Buca’nın gözü zirvede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde Uşakspor ve Balıkesirspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Fırtına, Rize deplasmanında Pazarspor engelini de tek golle geçerek üçte üç yaptı. Ligde bu sezon ilk kez üç maçlık bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, 25 puanda 4. sıradaki yerini korurken zirve iddiasını da güçlendirdi. Son 6 karşılaşmada 5. galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi, lider İskenderunspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü.



"KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Buca ekibi, 28 puanla lider İskenderunspor'un yanı sıra Kocaeli (27) ve Karacabey Bld (26) ile amansız bir yarış içine girdi.Sarı-lacivertlil ekip çıkışa geçtiği son üç maçta Uşak, Balıkesirspor ve Pazarspor filelerini toplam 5 kez havalandırırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar çok çetin bir yarışın içinde olduklarını vurguladı. Önce kendi işlerine bakacaklarını ifade eden teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Biz iyi bir takımız. Bunu son haftalarda gösterdik. Güzel bir seri yakaladık. Kazanmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.





DİĞER