Göz-Göz ideali buldu

SPOR Toto 1. Lig'de sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra son iki maçını kazanarak Play-Off yarışına ortak olan Göztepe'de teknik heyet sonunda idealini buldu. Sarı-kırmızılı ekipte Altınordu galibiyeti sonrası göreve gelen Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan teknik ekibi,11'de ilk 4 maçta 17 farklı oyuncu denedi. Yeni Malatya maçının on birinde sadece tek değişiklikle çıktığı Denizlispor'u 5 golle mağlup etmeyi başaran Göz-Göz'de iskelet belli oldu. Savunmada Emir-Marko ve Dino üçlüsü, kanat bek olarak İsmail ve Yunus Emre, orta alanda Tijanic ve Yalçın, hücumda da Mamah, Yasin ile Ali Akman formayı garantiledi. Kokovic ve ekibinin görevde olduğu son 4 haftada kaleci Ekrem, İsmail, Emir ve orta alanda da Tijanic sürekli forma giyerek istikrar sembolü olurken, Denizli maçında yaptığı asistlerle Y.Emre, hücuma yaptıkları katkıyla Yasin ve Ali Akman ile orta alanda olumlu pas trafiği ile Yalçın Kayan da teknik heyetin gözüne girdi.

SAVUNMAYI BÜYÜK ALTAY ÖĞRENDİLER

Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 maçta kalesinde 9 gol görerek düşme potası sınırına kadar gerileyen Göztepe, galip geldiği son iki maçta savunmayı da öğrendi. Sarı-kırmızılılar, toplam 6 kez golle buluştuğu Yeni Malatya ve Denizlispor karşısında rakip forvetlere geçit vermedi.