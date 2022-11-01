  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Göz-Göz ideali buldu

Göz-Göz ideali buldu

Sarı-kırmızılı ekibin Kokovic liderliğindeki yeni teknik ekibi ilk dört karşılaşmada on birde 17 farklı oyuncu denerken, Denizlispor maçıyla birlikte kadroyu oturttu.

1.11.2022

Göz-Göz ideali buldu

SPOR Toto 1. Lig'de sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra son iki maçını kazanarak Play-Off yarışına ortak olan Göztepe'de teknik heyet sonunda idealini buldu. Sarı-kırmızılı ekipte Altınordu galibiyeti sonrası göreve gelen Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan teknik ekibi,11'de ilk 4 maçta 17 farklı oyuncu denedi. Yeni Malatya maçının on birinde sadece tek değişiklikle çıktığı Denizlispor'u 5 golle mağlup etmeyi başaran Göz-Göz'de iskelet belli oldu. Savunmada Emir-Marko ve Dino üçlüsü, kanat bek olarak İsmail ve Yunus Emre, orta alanda Tijanic ve Yalçın, hücumda da Mamah, Yasin ile Ali Akman formayı garantiledi. Kokovic ve ekibinin görevde olduğu son 4 haftada kaleci Ekrem, İsmail, Emir ve orta alanda da Tijanic sürekli forma giyerek istikrar sembolü olurken, Denizli maçında yaptığı asistlerle Y.Emre, hücuma yaptıkları katkıyla Yasin ve Ali Akman ile orta alanda olumlu pas trafiği ile Yalçın Kayan da teknik heyetin gözüne girdi.

SAVUNMAYI BÜYÜK ALTAY ÖĞRENDİLER
Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 maçta kalesinde 9 gol görerek düşme potası sınırına kadar gerileyen Göztepe, galip geldiği son iki maçta savunmayı da öğrendi. Sarı-kırmızılılar, toplam 6 kez golle buluştuğu Yeni Malatya ve Denizlispor karşısında rakip forvetlere geçit vermedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA