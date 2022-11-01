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Haberler Spor Korkumuz yok

Korkumuz yok

Ligdeki üç maçlık galibiyet serisinin ardından Yeni Malatya’ya farklı yenilen İzmir ekibinde genç teknik patron kritik maç öncesi, “Çekinmiyoruz, üst sıralardakilere daha dişliyiz” şeklinde konuştu.

1.11.2022

Korkumuz yok
Spor Toto 1. Lig'de son maçında düşme potasındaki Yeni Malatyaspor'ya 3-0 yenilerek şok yaşayan Altınordu'da gözler lider Eyüp ile oynanacak maça çevrildi. Ligde üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Malatya yenilgisiyle evinde acı fren yapan kırmızı-lacivertliler, yıldızlar topluluğu ile zirveye yerleşen İstanbul ekibinden çekinmiyor. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, üst sıralarda yer alan rakiplere karşı daha iyi oynadıklarını belirterek, "Bu tarz takımlara karşı konsantrasyonumuz daha iyi oluyor. Samsunspor karşılaşmasında bunu gördük. Daha istekli oluyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMA GÜVENİM TAM"
Ligde 24 puanla zirvede yer alan Eyüpspor'dan çekinmediklerine vurgu yapan genç teknik adam, "Biz iyi oynayan, pozisyon üretebilen bir takımız. Bireysel hataların çok fazla olması puan kayıplarına neden oldu. Geçmiş sezonlardan da gördüğümüz şey Altınordu'nun üst sıralardaki rakiplerine karşı daha istekli ve arzulu oynadığıdır. Biz takım olarak rakiplerimizin gücünün farkındayız. Mücadele ettiğimiz takımların üst sıralarda olması bize ekstra istek ve güç sağlıyor. Biz üst sıradakilere daha dişliyiz" ifadelerini kullandı.

■ DOĞANCAN BİNGÖL

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