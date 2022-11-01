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Haberler Spor Manisa Futbol kendine geldi

Manisa Futbol kendine geldi

1.11.2022

Manisa Futbol kendine geldi
SPOR Toto 1. Lig'de üç haftadır kazanamayan Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek kendine geldi. 20. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Altıparmak, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 23'te Göktuğ'un ortasında Ahmet Arda, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1. 31'de ceza sahası içerisinde Barış Alıcı'dan seken topla buluşan Adem, ağları sarstı: 1-2. 80'de yaşanan karambolde topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan, skoru belirledi: 1-3.
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