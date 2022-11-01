Menemen FK çıkışa geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Somaspor'u 3-2 yenen Menemen FK, 2'de 2 yaparak yeniden zirve yarışına ortak oldu. Önceki hafta deplasmanda lider Ş.Urfaspor'u 4-3 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler seri yakalamayı başardı. Üst üste gelen galibiyetlerle 20 puana yükselen İzmir ekibi, bu zaferlerle adeta uzun atladı. Ligde 10. hafta İzmir'de oynanan Arnavutköy maçında aldığı yenilgiyle 14 puanla 11. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertliler, son iki haftada 4. basamağa çıktı ve lider Urfa'yı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Özden Töraydın, 2 haftada zorlu maçlar oynadıklarını söyledi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmaları galibiyetle bitirmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Töraydın, "Son haftalarda iyi bir oyun ritmi yakaladık. Şu anda hedeflediğimiz noktadayız. Bu ritmi biraz daha artırırsak üst sıralardaki yerimizi korumayı başarırız. İki-üç takım dışında herkesin puanları çok yakın. Bu noktada istikrar büyük önem kazanıyor. Karşımızdaki tüm rakipler farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor" diye konuştu.