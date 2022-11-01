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Tecrübe konuştu

Altay’da 38 yaşındaki Paixao 6 gol atarken, Göztepe’de 35 yaşındaki Yasin 3 gol, Altınordu’da 34 yaşındaki Ahmet İlhan 7 gol kaydetti. Menemen’de 33 yaşındaki Ali, Buca’da 33 yaşındaki Erhan 7’şer KSK’de ise 31 yaşındaki Onur 4 gol attı.

1.11.2022

Tecrübe konuştu
Profesyonel liglerde kümede kalma ve Play-Off mücadelesi veren İzmir ekiplerinde hücum hattındaki tecrübeli isimlerin skor katkıları dikkat çekti. Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Altay, Göztepe, Altınordu, Menemen FK, Bucaspor 1928 ve Karşıyaka'yı deneyimli yıldızları attıkları gollerle sırtladı. Altay'da, Sakarya'ya iki gol birden atan 38 yaşındaki Paixao toplam 6 gole ulaştı. Göztepe'de ise 35 yaşındaki Yasin Öztekin attığı 3 golle toplam 10 kez fileleri havalandıran takımının en skorer ismi oldu. Yine Altınordu'da 7 gol 1 asist yapan Ahmet İlhan takımının hem puan hem gol yükünü sırtlıyor.

YILDIZLAR SAHNE ALIYOR
Beyaz Grup'taki Menemen FK'da 33 yaşındaki Ali Özgün 10 maçta 7 gole ulaşarak vitrine çıktı. Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk fırtınası esiyor. Erhan, 12 maçta gol sayısını 7'ye çıkardı. 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka'da 31 yaşındaki Onur Kolay attığı 4 golle Fatih'in (5) ardından en skorer 2. isim oldu.

Karşıyaka'nın yeni transferi Onur Kolay, yeşil-kırmızılı ekibin 3 galibiyetinde de attığı gollerle takımına önemli bir skor katkısı yaptı.

■ BURAK HAKERLER

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