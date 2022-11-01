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Haberler Spor Yıldız isimler bu sezon kendini aştı

Yıldız isimler bu sezon kendini aştı

1.11.2022

Yıldız isimler bu sezon kendini aştı
Menemen FK'da Ali Özgün, Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk ve Karşıyaka'da Onur Kolay bu sezon gösterdikleri performansla kendilerini aştı. Ligde şu ana kadar 7 golü bulunan Ali Özgün, geçen yıl forma giydiği Sakaryaspor'da 10 maçta sadece 2 gol atarken sezonu da 8 golle kapatmıştı. 7 gole sahip Erhan Çelenk ise geçen yıl ilk yarıda Altay'da sadece 1, ikinci yarıda gittiği Manisa FK'da ise 4 kez fileleri sarsmıştı. Karşıyakalı Onur Kolay ise Bayburt forması giydiği geçen sezon ancak 41 karşılaşmada şu anki gol sayısına ulaşarak 4 kez fileleri sarsmıştı.
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