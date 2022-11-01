Yıldız isimler bu sezon kendini aştı

Menemen FK'da Ali Özgün, Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk ve Karşıyaka'da Onur Kolay bu sezon gösterdikleri performansla kendilerini aştı. Ligde şu ana kadar 7 golü bulunan Ali Özgün, geçen yıl forma giydiği Sakaryaspor'da 10 maçta sadece 2 gol atarken sezonu da 8 golle kapatmıştı. 7 gole sahip Erhan Çelenk ise geçen yıl ilk yarıda Altay'da sadece 1, ikinci yarıda gittiği Manisa FK'da ise 4 kez fileleri sarsmıştı. Karşıyakalı Onur Kolay ise Bayburt forması giydiği geçen sezon ancak 41 karşılaşmada şu anki gol sayısına ulaşarak 4 kez fileleri sarsmıştı.

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