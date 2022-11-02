Göztepe uzun atladı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, üst üste aldığı iki galibiyetle ligde adeta uzun atladı. Sarı-kırmızılılar, kötü seri sonrası Yeni Malatyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle 6 puanı hanesine yazdırırken düşme potasından uzaklaşıp, Play- Off yarışına dahil oldu. 9. haftada aldığı Tuzla yenilgisiyle 15. sıraya kadar gerileyen, ateş hattıyla arasında sadece 1 puan kalan Göztepe, Yeni Malatya ve ardından farklı Denizlispor galibiyetleriyle 14 puanla 5 basamak atlayıp 10. sıraya kadar çıktı.



TAM 5 TAKIMI SOLLADI

Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Birinci Lig'de düşme potasıyla aradasınki puan farkını 4 puana çıkarırken Altay, Adanaspor, Altınordu, Tuzla ve Bandırmaspor'u da altına almayı başararak 5 takımın birden önüne geçmiş oldu. Ayrıca Play-Off potasıyla arada yalnızca 2 puanlık fark kalırken, sarı-kırmızılılar ilk 7 için rakip sayısını 3'e indirirdi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı Play-Off potasında bitirmeyi kendisine hedef alırken bir puan önündeki Sakarya ve Ç.Rize ile 16 puana sahip Manisa FK ile amansız bir yarış verecek. Sarı-kırmızılılar, son iki maçta -5 olan averajını da attığı gol yemeden attığı altı golle + bire çıkararak düzeltti.

KESKİN VİRAJA GİRDİ

Spor Toto Birinci Lig'de üst üste düşme potasında yer alan rakipleri Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile oynadığı iki kritik karşılaşmayı da kazanan Göztepe, kasım ayı içinde birbirinden zorlu 4 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 6 Kasım Pazar günü Play-Off hattında yer alan Samsunspor'a konuk olacak. Göztepe, zorlu deplasmanın ardından ikinci sırada yer alan Başkent ekibi Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Göztepe 14. hafta ise yine şampiyonluğu hedefleyen lider Eyüpspor'la İstanbul'da kozlarını paylaşıp, ardından İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'la sahasında oynayacak. Kasım ayı boyunca dört zorlu müsabakada galibiyet arayacak sarı kırmızılı İzmir ekibinin bu maçlardan alacağı sonuçlar ilk yarıdaki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Göztepe, ayrıca 10 Kasım Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası dördüncü Eleme Turu'nda İzmir derbisinde Bucaspor 1928'le derbi maça çıkacak.



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