Müthiş başarı

Milli cimnastikçilerimiz başarılarıyla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar, Adem Asil halka aletinde finale yükseldi. Liverpool kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak, genel tasnif elemelerinde serilerini sundu. Paralel barda 15.200 puan alan Ferhat Arıcan ile halka aletinden 14.666 elde eden Adem Asil, bireysel alet finallerine adını yazdırdı. Adem ayrıca 14.333 puanla atlama aletinde birinci yedek finalist oldu. Genel tasnif elemelerinde 242.828 puan elde eden Artistik Cimnastik Erkek Takımı, 11. oldu. İlk 8'e giremeyen milli takım genel tasnif finallerine katılma başarısı gösteremedi. Bireysel alet finalleri 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak.

ARICAN: MADALYALARI ALACAĞIZ

İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan mücadelelerinden dolayı takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Bireysel olarak paralel bar aletinde iyi bir performans sergiledim. Şu anda final pozisyonundayım. Adem Asil de halkada finalde. İnşallah Ademle madalya almak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Buradan madalyalar alarak dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

DAHA İYİ OLACAĞIM

Finale yükselen milli cimnastikçi Adem Asil bireysel performansını değerlendirdi. Adem, "Serilerimin yarısı iyi yarısı kötü geçti. Bu sporda her zaman çok iyi olmayabilirsin. Bir gün iyi, bir gün kötüsün. Yapabildiğim kadar yaptım. Bir alet finaline kalmayı başardım. Finallerde daha iyi olacağıma inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

MİLLİ TAKIM GÜNÜNDE DEĞİLDİ

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli takımın gününde olmadığını söyledi. Göktekin, "Muhtemelen yarışı ilk 12'de bitireceğiz. Hedefimiz ilk sekizdi. Bu sekizin içerisine girecek hatta final oynayacak gücümüz vardı. Takım gününde değildi. Bireysel hatalar fazla oldu. Ferhat Arıcan ve Adem Asil'in finalleri var. O finallerde madalyalar bekliyoruz. Bir önceki yarışmalara baktığımızda üstüne koyduk, daha iyi bir sıralamaya girdik ancak bizim hedefimiz burada takım finali oynamaktı. Motivasyon biraz düştü ama bu takım çok güzel işler başaracak" dedi.