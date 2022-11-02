Pınar Karşıyaka kötü bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci mağlubiyetini lig ve Euroleague'in yenilgisiz takımı Fenerbahçe Beko deplasmanında 100-88'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, iyi başladığı maçta 2 periyotta yıkıldı. Güçlü rakibi önünde ilk periyodu 8 sayı farkla 26-18 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta potasında 31, üçüncü periyotta da 34 sayı görünce 100 sayılık farklı mağlubiyete engel olamadı. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sekizinci basamakta yer alan yeşil-kırmızılılarda nntrenör Ufuk Sarıca, "İlk yarıyı istediğimiz skorla bitirdik ancak burada belirleyici olan üçüncü periyot oldu. 3. periyotta F.Bahçe'nin yaptığı hızlı hücumları ve köşeden buldukları üçlükleri durduramadık. Ama genelde iyi mücadele ettik" dedi.



SARICA'DAN MİLLİ ARA TEPKİSİ

Milli maçlar nedeniyle bu hafta oynaması gereken Gaziantep Basketbol maçı ertelenen Pınar Karşıyaka'da Sarıca, bazı rakiplerin maçlarını oynayacak olmasına tepki gösterdi. Sarıca, "Milli takımımızın başarısı hepimizin en büyük arzusu ancak bazı maçların ertelenmesi, bazılarının oynanacak olması anlaşılır gibi değil. Biz de cumartesi maçımızı oynayabilirdik ya da Avrupa kupası oynamayan takımlarımızın maçları ertelemeye girebilirdi. Böylelikle ileriki tarihlerde program sıkıştırılmazdı" yorumunu yaptı.

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